Рафаэль Дос Аньос: «Слышал, что Махачев запросил миллион долларов за бой со мной»

Боец легкого веса UFC Рафаэль Дос Аньос на шоу The MMA Hour поделился версией, почему Ислам Махачев, бросив ему вызов, в итоге отказался от поединка.

Ариэль Хельвани: «Вам кто-нибудь объяснял, почему Ислам отказался драться с вами?»

Рафаэль Дос Аньос: «Мне ничего не объясняли, но я слышал, что он запросил за этот бой миллион долларов или что-то вроде того»

28 февраля, за 6 дней до UFC 272, с поединка против Дос Аньоса из-за ковида снялся его первоначальный соперник Рафаэль Физиева. В тот же вечер Ислам Махачев в твиттере предложил выйти на замену, но передвинуть бой в 77 кг. Дос Аньос принял бой, однако позже — со слов Даны Уайта — выяснилось, что Махачев в конце концов не согласился драться.

Бразилец в итоге получил в соперники Ренато Мойкано и победил его единогласным решением.