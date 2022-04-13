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Сегодня, 11:05

Аскар Аскаров узнал имя следующего соперника

Давид Хачатрян
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Российский боец ММА Аскар Аскаров (14-1) подерется с американцем Алексом Пересом (24-6) 17 июля на турнире UFC. Место турнира пока не объявлено. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

В предыдущем поединке против Кай Кара-Франса (24-9) 26 марта на UFC on ESPN 33 россиянин потерпел первое поражение в карьере. Аскаров проиграл единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Аскаров находится на 3 строчке рейтинга UFC в наилегчайшем весе.

Перес предыдущий поединок проиграл действующему чемпиону Дейвисону Фигейреду (21-2) 22 ноября 2020 года на UFC 255. Фигейреду удачно провел сабмин в первом раунде. В настоящее время Перес находится на 5 строчке рейтинга UFC в наилегчайшем весе.

Аскар Аскаров
UFC
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