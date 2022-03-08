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Сегодня, 13:57

Джо Роган объяснил, почему Макгрегор, а не Махачев станет следующим претендентом на титул UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему ирландец Конор Макгрегор станет следующим претендентом на пояс UFC в легком весе, а не россиянин Ислам Махачев.

«Учитывая, что Дана Уайт [говорит], что Махачеву необходимо сразиться с Бенеилом Дариушем, прежде чем получить титульный шанс, я думаю, что это все говорит о том, что Конор станет следующим претендентом на титул, — сказал Роган в своем подкасте. — Я думаю, что, вероятно, все к этому сводится... Это какое-то безумие».

В настоящее время Махачев занимает 3-е место в рейтинге легковесов UFC, а Макгрегор — 10-е.

На счету Махачева в ММА 22 победы и 1 поражение, а еще он идет на серии из 10 побед в UFC.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений, и он идет на серии из двух поражений. В последних двух поединках он досрочно уступил американцу Дастину Порье.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
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