Джо Роган объяснил, почему Макгрегор, а не Махачев станет следующим претендентом на титул UFC

Комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему ирландец Конор Макгрегор станет следующим претендентом на пояс UFC в легком весе, а не россиянин Ислам Махачев.

«Учитывая, что Дана Уайт [говорит], что Махачеву необходимо сразиться с Бенеилом Дариушем, прежде чем получить титульный шанс, я думаю, что это все говорит о том, что Конор станет следующим претендентом на титул, — сказал Роган в своем подкасте. — Я думаю, что, вероятно, все к этому сводится... Это какое-то безумие».

В настоящее время Махачев занимает 3-е место в рейтинге легковесов UFC, а Макгрегор — 10-е.

На счету Махачева в ММА 22 победы и 1 поражение, а еще он идет на серии из 10 побед в UFC.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений, и он идет на серии из двух поражений. В последних двух поединках он досрочно уступил американцу Дастину Порье.