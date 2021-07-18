Махачев обратился к болельщикам после победы над Мойзесом на турнире UFC Vegas 31

Боец UFC Ислам Махачев после победы над бразильцем Тьяго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31 через Instagram поблагодарил болельщиков за поддержкку.

«Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой, это все для вас. Если тебе что-то предопределено, то это никому не изменить», — написал Махачев.

Напомним, поединок завершился в четвертом раунде после удушающего приема.

29-летния Махачев одержал свою 20-ю победу при одном поражении. Кроме того, он не проигрывает в UFC уже восемь боев подряд.

По количеству побед подряд из действующих бойцов он уступает только чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре, у которого девять побед подряд.