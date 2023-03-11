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Шаблий: «Дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский легковес Bellator Александр Шаблий прокомментировал победу над бойцом из Азербайджана Тофиком Мусаевым.

«Тофик — лучший соперник в моей карьере. Очень сильный парень, и нему безмерное большое уважение. Он заслуживает аплодисментов. И что хочу сказать: хотите вы или не хотите, но я стану чемпионом. Как бы ни хотели, здесь есть сетка. Я дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов», — сказал Шаблий в клетке после победы.

Позднее Шаблий выложил у себя в соцсетях пост, посвященный победе над Мусаевым.

«Прежде всего, слава Богу за все! Спасибо моей команде, тренерам, спарринг-партнерам, всем кто помогал в этой подготовке, всем кто поддерживал и молился за меня в этот день! Всех обнимаю. И хочу сказать несколько слов о моем сопернике: Тофик Мусаев — очень крепкий парень и был серьезным испытанием для меня, желаю ему только здоровья, он вернется лучше! А мы продолжаем двигаться в эту гору, увидимся на вершине! Ростовский порт — сила», — написал россиянин.

Шаблий победил Мусаева техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в полуфинал Гран-при легковесов Bellator.

Бойцы сразились на турнире Bellator 292, который состоялся в ночь на 11 марта в США.

Соперником Шаблия в полуфинале Гран-при Bellator станет победитель боя Патрисиу Фрейре — Эй Джей Макки.

Bellator (Беллатор)
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