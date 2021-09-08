Махачев отреагировал на объявление о бое Гусейнова и Шлеменко
Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев в Twitter прокомментировал предстоящий поединок между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. Бой пройдет 17 октября в Сочи.
«Артур — легенда. Скоро ему предстоит серьезный бой против Александра Шлеменко. Как Артур говорит, ему без разницы, когда и где, главное — цифры», — написал Махачев.
Последний бой Шлеменко провел против Марсио Сантоса в мае 2021 года на турнире AMC Fight Nights 101, победив бразильца единогласным решением судей. В его активе 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.
Гусейнов в последний раз дрался также с Сантосом в конце августа на турнире Eagle FC 39. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью. В их первом бою, прошедшем в начале апреля, победил бразилец удушающим приемом во втором раунде. На счету Артура 25 побед, 10 поражений и 1 ничья.
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