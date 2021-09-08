Александр Емельяненко: «Бой с Федором — это пропаганда спорта. Ничего личного»
14:35
Российский боец ММА Александр Емельяненко объяснил, почему он готов провести бой с братом Федором.
«Ничего личного не питаю. Это просто пропаганда спорта и смешанных единоборств, — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции, посвященной бою против Артема Тарасова. — Предоставляю право выбора Федору».
Александр Емельяненко проведет следующий бой 18 сентября против блогера и самбиста Артема Тарасова.
Федор Емельяненко, тем временем, в главном бою турнира Bellator в Москве сразится с американцем Тимоти Джонсоном. Мероприятие состоится 23 октября.
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