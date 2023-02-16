Джон Джонс не против, если Кормье будет комментировать его бой с Ганом: «Пусть все останется в прошлом»

Джон Джонс не против, если Кормье будет комментировать его бой с Ганом

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что его вражда с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (22-3) в прошлом.

«ДиСи, я думаю, что ты действительно хорош в своем деле. Я верю, что ты не будешь предвзятым. Всего наилучшего, брат. Хочу ли я, чтобы он брал у меня в октагоне интервью? Я не против. Я чувствую, что в моей жизни началась новая глава, пусть все останется в прошлом», — написал Джонс в Twitter.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.