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Сегодня, 14:52

Биспинг: «Конор может побить Оливейру»

Биспинг заявил, что Макгрегор может побить Оливейру
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Аналитик и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что Конор Макгрегор (22-6) может победить действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейру (32-8).

«Если бы вы были боссом компании, хотели бы вы провести этот бой? Думаю, что да, — сказал Биспинг в подкасте The Joe Rogan Experience. — Давайте начистоту. Реальность такова, что расцвет карьеры Конора, судя по всему, давно позади. Ты не можешь быть на вершине вечно.

Если и есть боец из топ-5, кого Конор может побить, то я назову Чарльза Оливейру. Конор может донести быстрый удар. Я просто считаю, что у Конора есть шанс вернуться, выиграть у Оливейры и стать чемпионом. У него все еще при себе его левая рука. У него есть скорость и сила".

Макгрегор идет на серии из двух поражений. 10 июля 2021 года на UFC 264 он проиграл Дастину Порье (28-7) в первом раунде.

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
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