UFC Vegas 31: результаты предварительного карда
На турнире UFC Vegas 31, проходящем в ночь на 18 июля в Лас-Вегасе, завершился предварительный кард.
Тяжелый вес. Алан Бодо (Франция) — Родригу Насименту (Бразилия): победа Насименту нокаутом во втором раунде (1:29);
Наилегчайший вес. Малколм Гордон (Канада) — Франсиску Фигейреду (Бразилия): победа Гордона единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Легчайший вес. Сергей Морозов (Казахстан) — Халид Таха (Германия): победа Морозова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Минимальный вес. Женщины. Аманда Лемос (Бразилия) — Монсеррат Руис (Мексика): победа Лемос нокаутом в первом раунде (0:35);
Полусредний вес. Дэниел Родригес (США) — Престон Парсонс (США): победа Родригеса нокаутом в первом раунде (3:47).
В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Тьяго Мойзесом.
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