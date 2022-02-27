Махачев: «Буду давить Оливейру, измотаю и заставлю сдаться»

Боец легкого веса UFC Ислам Махачев поделился видением потенциального боя с чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Думаю, я измотаю его, буду давить и заставлю сдаться. Он не любит, когда кто-то давит его 3-4 раунда, доводит тяжелые удары. И когда у него не проходят удушающие — он всегда ломается. Мои грэпплинг-навыки выше его, потому что я грэпплил с лучшими в мире. Он попробует финишировать меня на земле, но это будет очень тяжело», — сказал Махачев на послематчевой пресс-конференции.

Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.