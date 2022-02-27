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Сегодня, 07:25

Махачев: «Титульник хочу провести в Абу-Даби, чтобы мои друзья смогли прийти и поболеть»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец легкого веса UFC Ислам Махачев высказался о желании подраться за титул в Абу-Даби, а не США.

«Я готов подраться хоть на следующей неделе в PPV-турнире. Но хочу выступить в Абу-Даби, потому что многие мои друзья не могут приехать сюда [в США]. А там — все они смогут попасть на бой и поддержать меня», — сказал Махачев на послематчевой пресс-конференции.

Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.

Ислам Махачев
UFC
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