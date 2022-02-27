Махачев: «Бой с Макгрегором будет еще легче, чем с Грином»

Боец легкого веса UFC Ислам Махачев поделился мнением о возможном бое против Конора Макгрегора.

«Я не помню, когда он последний раз кого-то побеждал. Ему нужно вернуться, выиграть у кого-то. А так... размажу его, если этот бой будет. С ним мне будет еще легче, чем с Бобби Грином», — сказал Махачев на послематчевой пресс-конференции.

Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.