Макдональд прокомментировал поражение Тибау: «Это ограбление»

Бывший боец UFC и Belltor Рори Макдональд высказался о сенсационном поражении бразильцу Глейсону Тибау.

«Я очень разочарован, — сказал Макдональд журналистам на пресс-конференции после боя. — Верю в свою победу. Все, с кем я разговаривал, и все в интернете говорят, что я выиграл этот бой. Думал, что забрал все раунды, так что я считаю, что меня явно ограбили. Это был тяжелый бой. Мое уважение Глейсону, но я считаю, что я явно выиграл этот бой, и я думаю, что следует пересмотреть этот бой».

Макдональд проиграл Тибау раздельным решением судей в главном событии турнира PFL 5, который завершился в ночь на 18 июня в США.