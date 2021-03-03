Иcраэль Адесанья: «У меня два пути к досрочной победе над Блаховичем»

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Исраэль Адесанья рассказал, как видит победу над Яном Блаховичем.

«У меня есть два пути к досрочной победе в этом бою. Первый путь я не озвучу. Сохраню в тайне. Если он сделает определенную ошибку, я накажу его уже в первом раунде. Честное слово, это не блеф. Сразу после боя я опубликую один скриншот, где вы все сразу поймете, о чем я сейчас говорю.

Второй путь — это наказать его за блиц. Это может случится где-то во 2-м раунде. Помните, Роберта Уиттакера я жестоко нокаутировал, когда он полетел с блиц-серией на меня? Ян в определенных моментах очень нетерпелив (Тьяго Сантос нокаутировал Блаховича за блиц — прим. «СЭ»). Связан ли первый путь с сабмишеном? Посмотрим-посмотрим", — сказал Адесанья в интервью ESPN.

Поединок Блаховича и Адесаньи пройдет 6 марта на UFC 259. Для нигерийца бой станет дебютным в полутяжелом весе.