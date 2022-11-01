Боец полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в интервью YouTube-каналу «Оксана Кравцова» рассказал, в чем видит проблемы нынешнего Дагестана.

«Для нашей республики хватает всего, у нас есть ученые, у нас есть ... У нас есть все. У нас просто молодежь становится другой. Одежду, например, взять. То волосы красят, то... Я не знаю, к чему они идут, что они преследуют, это очень тяжелый вопрос. Это зависит от поколения, наверное. Также в это поколение входит мой возраст. К примеру, у меня есть младший брат — если я не буду поправлять своего брата, своих двоюродных, своих родственников — они будут делать то, что делают другие. Если взять по большому счету — это все вина старших», — сказал Анкалаев.