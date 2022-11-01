Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили в интервью « СЭ » объяснил, почему ему не нравится коммунизм.

«Коммунизм — это нехорошо. Что тогда [в сталинском СССР] происходило — это было плохо. Много людей умерло от голода, люди надрывались на работе, обязаны были быть рабами всю свою жизнь. Все люди должны быть свободными, всем должно быть дозволено въезжать в страну и работать там», — сказал Двалишвили .

20 августа Двалишвили победил Жозе Альдо единогласным решением на UFC 278.