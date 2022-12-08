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Магомед Анкалаев: «Мой максимальный вес в жизни — 106 кг»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев в интервью matchtv.ru вспомнил, какую максимальную отметку показывал на весах.

— Чемпион Bellator Вадим Немков говорил, что однажды весы показали под ним 114 кг. Какой максимальный вес показывали под вами весы?

— 106 кг — мой самый большой вес в жизни. Это перед началом подготовки. Когда отдыхаешь, когда не тренируешься.

В ночь на 11 декабря Анкалаев подерется с Яном Блахович за пояс в полутяжелом весе на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

Источник: matchtv.ru
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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