Магомед Анкалаев: «Мой максимальный вес в жизни — 106 кг»

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев в интервью matchtv.ru вспомнил, какую максимальную отметку показывал на весах.

— Чемпион Bellator Вадим Немков говорил, что однажды весы показали под ним 114 кг. Какой максимальный вес показывали под вами весы?

— 106 кг — мой самый большой вес в жизни. Это перед началом подготовки. Когда отдыхаешь, когда не тренируешься.

В ночь на 11 декабря Анкалаев подерется с Яном Блахович за пояс в полутяжелом весе на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.