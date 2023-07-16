Маддалена победил Хафеза на UFC on ESPN 49

26-летний австралийский полусредневес Джек Делла Маддалена (15-2) одержал 15-ю подряд победу, одолев на турнире UFC on ESPN 49 американца Бэссила Хафеза (8-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся в со-главном событии турнира, который прошел 15 июля в Лас-Вегасе, США.

Маддалена находится на 14-й строчке рейтинга UFC в полусреднем весе. Он не проигрывал с 2016 года. В UFC австралиец провел 5 поединков, 4 из которых выиграл досрочно. В прошлом бою он в первом раунде победил сабмишном Рэнди Брауна (17-5). Бой состоялся 11 февраля на UFC 284 в Абу-Даби, ОАЭ.