Холли Холм проиграла удушающим Майре Буэно Силве на UFC on ESPN 49
Холм проиграла Силве в главном бою турнира UFC on ESPN 49
31-летняя бразильянка Майра Буэно Силва (10-2) одержала победу над 41-летней экс-чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм (15-6) сабмишном во втором раунде.
Бой прошел в главном событии турнира, который состоялся 15 июля в Лас-Вегасе, США.
Силва находится на 10-й строчке рейтинга в легчайшем весе, в то время как Холм — на 3-й. Силва провела 9 боев в UFC, 6 из которых выиграла.
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