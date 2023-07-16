Холли Холм проиграла удушающим Майре Буэно Силве на UFC on ESPN 49

31-летняя бразильянка Майра Буэно Силва (10-2) одержала победу над 41-летней экс-чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм (15-6) сабмишном во втором раунде.

Бой прошел в главном событии турнира, который состоялся 15 июля в Лас-Вегасе, США.

Силва находится на 10-й строчке рейтинга в легчайшем весе, в то время как Холм — на 3-й. Силва провела 9 боев в UFC, 6 из которых выиграла.

UFC on ESPN 49: результаты всех боев турнира