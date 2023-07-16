Дудакова оценила победу в дебютном поединке UFC

Россиянка Виктория Дудакова прокомментировала победу над бразильянкой Истелой Нунес на UFC Vegas 77.

«Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, моих хирургов. Спасибо моей команде за все. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но в любом случае я рассчитывала на финиш в первом раунде. Так и получилось, на все воля Всевышнего», — сказала Дудакова после поединка.

Для Дудаковой это дебютный бой в UFC. На счету 24-летней россиянки 7 побед и ни одного поражения, у 30-летней Нунес 6 побед и 5 поражений.