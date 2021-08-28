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Вахаев вернулся в АСА и нокаутировал экс-бойца UFC

21:38

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Мухумат Вахаев провел первый бой после возвращения в организацию. На турнире АСА 127 в Краснодаре его соперником стал бразилец Рафаэль Пессоа, который ранее выступал в UFC.

Вахаев одержал победу в первом раунде нокаутом. Российский боец перевел соперника, а затем забил у сетки до отключки.

На счету 31-летнего Вахаева 10 побед (8 побед подряд), 4 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Пессоа 10 побед и 2 поражения (1-2 в UFC).

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Илья Андреев все материалы автора

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