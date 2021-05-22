Дмитрий Смоляков: «Мохнаткина сделала Чэндлеру болевой, и он перестал с ней здороваться»

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков рассказал, почему болел против Майкла Чэндлера в титульном бою легкого веса против Чарльза Оливейры.

«Я, знаешь, почему болел против Чэндлера (обращается к Александру Шаблию — прим.)? Потому что есть несколько причин, но даже элементарное — Марина Мохнаткина сделала ему болевой, они боролись.

Он с ней перестал здороваться, полностью стал ее игнорировать, делать всяческий вид, чтобы ее никак не замечать. И другим давал понять, чтобы ее не замечали. Поэтому категорически против него был [в бою с Оливейрой]", — сказал Смоляков на своем ютуб-канале Dmitriy Smolyakov.

Марина Мохнаткина — 6-кратный чемпион мира по самбо, ныне — боец ММА, выступающий в Bellator. Майкл Чэндлер никогда в карьере не проигрывал сабмишеном. 15 мая он был нокаутировал Чарльзом Оливейрой в главном событии вечера UFC 262.