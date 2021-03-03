Исраэль Адесанья: «Сейчас вешу 91 кг. В бою буду 88-90»

Чемпион UFC в среднем весе и претендент на пояс в полутяжелом Иcраэль Адесанья рассказал, сколько сейчас весит.

«Обычно я перемещаюсь в диапазоне с 89,5 кг до 93, 5 кг. Вчера я только прилетел, еще не взвешивался, но, думаю, прямо сейчас вешу где-то 91 кг. Обычно я перемещаюсь в диапазоне с 89,5 кг до 93, 5 кг. Вчера я сошел с самолета, еще не взвешивался, но, думаю, прямо сейчас вешу где-то 90-91 кг.

Я никак не набирал массу, все то же самое. Могу спокойно сделать к пятницу 84 кг для среднего веса. Сколько буду весить в день боя? Думаю, 88-90 кг", — сказал Адесанья в интервью ESPN.

Адесанья впервые в карьере проведет бой в полутяжелом весе (категория до 93 кг). Его соперником станет чемпион этого веса Ян Блахович. Поединок пройдет 6 марта на UFC 259.