Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Кулачный бой Лобова с Беринчиком перенесен

01:18

Украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что его кулачный бой с экс-бойцом UFC Артем Лобов перенесен на июль. Поединок был запланирован на 19 июня.

«Друзья, бой на голых кулаках с Лобовым переносится на 24.07.2021. Травма левого плеча по причине старых травмы бокса и спарринг клинча», — написал Беринчик в Instagram.

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Читайте также

Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой
«Лилль» почти сверг «ПСЖ», невероятная гонка в Испании, «Ювентус» и «Ливерпуль» пока мимо Лиги чемпионов
«Я же вам говорил, что Промес — средний игрок». Канчельскис — о победе «Спартака» над «Химками»
«Барселона» упустила победу в матче с «Леванте»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд