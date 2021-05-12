Кулачный бой Лобова с Беринчиком перенесен

Украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что его кулачный бой с экс-бойцом UFC Артем Лобов перенесен на июль. Поединок был запланирован на 19 июня.

«Друзья, бой на голых кулаках с Лобовым переносится на 24.07.2021. Травма левого плеча по причине старых травмы бокса и спарринг клинча», — написал Беринчик в Instagram.