Энтони Джонсон арестован за незаконное использование персональных данных после Bellator 258

Полутяжеловес Bellator Энтони Джонсон был арестован за незаконное использование персональных данных в Коннектикуте после своей громкой победы в прошлые выходные.

Как сообщает издание DailyVoice, в полицейский участок штата Коннектикут поступило заявление, согласно которому в ноябре 2019 года чужой кредитной картой был незаконно оплачен авиабилет. Вылет был из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Пассажиром оказался Энтони Джонсон.

На следующий день после Bellator 258 Джонсон был арестован в Mohegan Sun Casino в Анкасвилле. Ему предъявили обвинения в незаконном использовании персональных данных. Сумма ущерба составила менее 500 долларов. Вскоре Джонсон был освобожден под залог в 500 долларов. Теперь он предстанет перед судом в конце этого месяца.

В ночь на 8 мая на Bellator 258 Джонсон успешно отобрался в полуфинал Гран-при полутяжеловесов Bellator, нокаутировав бразильца Хосе Аугусто во втором раунде. В полуфинальном поединке Рамбл должен сразиться с россиянином Вадимом Немковым.