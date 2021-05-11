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Дана Уайт рассказал о дальнейшей судьбе Ника Диаса в UFC

20:34
Ник Диас. Фото Instagram
Ник Диас. Фото Instagram
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Глава UFC Дана Уайт подвел итоги встречи с американцем Ником Диасом, которая состоялась перед UFC 261 в Джексонвилле. Промоутер надеется, что любимец публики Диас в ближайшем будущем выступит в его лиге.

«Встреча прошла хорошо, — сказал Уайт в интервью ESPN. - Все мои отношения с Ником Диасом сводятся к тому, что я просто задаюсь вопросом, насколько сильно он на самом деле хочет драться. Мы собрались вместе, у нас был отличный разговор, и мы говорили о его возможном возвращении. Я просто не знаю. Посмотрим, как все сложится этим летом и в оставшуюся часть года».

«Я ежедневно разговариваю с голодными молодыми дикарями, которые хотят пробиться в топ-10 и стать чемпионами мира и все в таком духе. Ник Диас проходил через все это, и он участвовал в больших боях. Я просто не вижу в нем былой мотивации, когда разговариваю с ним», — заключил Уайт.

Последний поединок с участием Ника Диаса состоялся в январе 2015 года. Тогда он встретился с легендарным Андерсоном Силвой в среднем весе. Диас прошел всю дистанцию из пяти раундов, уступив оппоненту решением судей. Позже Силва сдал положительный тест на допинг и бой признали несостоявшимся.

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