Звезда ММА Ядуллаев вызвал на бой Мусаева после перепалки в Сети
Боец ММА Фарид Ядуллаев вызвал на поединок Тимура Мусаева, сообщает РЕН ТВ.
«Фарид, серьезно ты вызываешь меня на бой? У меня есть одно условие, только не хапнись в первом раунде», — говорит Мусаев.
«В первом раунде? Он может закончиться плачевно только для тебя», — отвечает ему Ядуллаев.
«Человек слишком много говорит, он про меня в историях что-то говорит. А на тренировки по ходу вообще не ходит. Пока ты разговариваешь, я тренируюсь. Лучше тренируйся, иначе это для меня будут легкие деньги», — добавил Ядуллаев.
Следующий бой Фарида будет по спортивным правилам на ринге РЕН ТВ против Тимура Мусаева.
Поединки в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 18 марта. Отметим, что также в очередной суперсерии турнира на ринг выйдут Сергей Харитонов, Эдгар Гукасян и Зелимхан Дукаев.