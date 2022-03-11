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Сегодня, 16:03

Звезда ММА Ядуллаев вызвал на бой Мусаева после перепалки в Сети

Анна Горшкова
Корреспондент

Боец ММА Фарид Ядуллаев вызвал на поединок Тимура Мусаева, сообщает РЕН ТВ.

«Фарид, серьезно ты вызываешь меня на бой? У меня есть одно условие, только не хапнись в первом раунде», — говорит Мусаев.

«В первом раунде? Он может закончиться плачевно только для тебя», — отвечает ему Ядуллаев.

«Человек слишком много говорит, он про меня в историях что-то говорит. А на тренировки по ходу вообще не ходит. Пока ты разговариваешь, я тренируюсь. Лучше тренируйся, иначе это для меня будут легкие деньги», — добавил Ядуллаев.

Следующий бой Фарида будет по спортивным правилам на ринге РЕН ТВ против Тимура Мусаева.

Поединки в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 18 марта. Отметим, что также в очередной суперсерии турнира на ринг выйдут Сергей Харитонов, Эдгар Гукасян и Зелимхан Дукаев.

Источник: https://ren.tv/news/sport/949699-boets-mma-iadullaev-vyzval-musaeva-na-ring-boitsovskogo-kluba-ren-tv
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