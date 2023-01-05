KSW предложила Bellator провести совместный турнир

Одна из ведущих MMA-лиг Европы Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) ответила на сообщение Bellator, в котором утверждалось: «После нашей исторической победы со счетом 5-0 над Rizin, кого бы вы хотели увидеть следующим?»

«Давайте посмотрим, на что вы способны», — ответил KSW в Twitter.

В разное время в KSW выступали такие бойцы, как Ян Блахович (29-9), Роберто Солдич (20-3), Дрикус Дю Плесси (18-2), Матеуш Гамрот (21-2) и Мамед Халидов (36-8).

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).