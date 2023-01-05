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Сегодня, 09:23

Кевин Ли может принять участие в Гран-при PFL в легком весе

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Кевин Ли (19-7) вскоре после соглашения с агентством Dominance MMA, которое возглавляет Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов, должен заключить контракт с лигой PFL и принять участие в Гран-при легкого веса, пишет журналист Майк Рассел в Twitter.

«Как сообщается, Кевин Ли примет участие в следующем сезоне Гран-при PFL в легком весе», — написал Рассел.

Ли покинул UFC в августе 2021-го, проиграв Даниэлю Родригесу (17-3) на UFC on ESPN 30.

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