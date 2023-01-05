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Сегодня, 09:06

Ариэль Хельвани: «Ходят слухи, что Bellator выставлен на продажу»

Давид Хачатрян
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Известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что есть информация, что лига Bellator ищет нового владельца. «Что дальше для Bellator? Ходят слухи, что компания выставлена на продажу. Что будет дальше, какое у нее будущее?» — сказал Хельвани на The MMA Hour.

31 декабря 2022 года Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над бойцами Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).

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