Шон О'Мэлли назвал сроки своего возвращения в октагон

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что его следующий бой может состояться летом 2023-го.

«Мой следующий бой будет интересным, — отметил О'Мэлли в подкасте TimboSugarShow. — Надеюсь, что я подерусь в Лас-Вегасе или где-нибудь в Штатах. Я бы предпочел подождать до июля. Мне нравится иметь в запасе восемь недель на подготовку. Будь то Стерлинг или Сехудо, — это будет эпичный поединок. Мой бой может возглавить турнир. Меня это возбуждает».

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.