Ковингтон может стать следующим соперником Чимаева

Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев может провести бой против американца Колби Ковингтона в случае победы над представителем Бразилии Гилбертом Бернсом. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

«Я думаю, если Чимаев одержит победу на этих выходных, то мы попробуем организовать ему следующий бой против Колби Ковингтона», — приводит слова главы UFC издание MMA Junkie.

Чимаев и Бернс встретятся в октагоне в ночь с 9 на 10 апреля в рамках турнира UFC 273.

27-летний Хамзат не проиграл еще ни одного боя в своей карьере, его рекорд — 10 побед. 35-летний бразилец провел 24 поединка, в которых 20 раз победил и 4 раза потерпел поражения.