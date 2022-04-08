Бой Розенструйк — Тыбура на UFC 273 отменен из-за болезни бойца

В субботу, 10 апреля, в Джексонвилле должен был пройти бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенструйком и Марчином Тыбурой в рамках турнира UFC 273.

Однако поединок был отменен из-за болезни Тыбуры, сообщает журналист Аарон Бронштетер.

На счету Розенструйка 12 побед и 3 поражения. На сегодняшний день он находится на 8-й строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.

В активе Тыбуры 22 победы и 7 поражений. Он занимает 10-ю строчку в официальном рейтинге UFC среди тяжеловесов.