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Бой Розенструйк — Тыбура на UFC 273 отменен из-за болезни бойца

Иван Шитик
Корреспондент
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В субботу, 10 апреля, в Джексонвилле должен был пройти бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенструйком и Марчином Тыбурой в рамках турнира UFC 273.

Однако поединок был отменен из-за болезни Тыбуры, сообщает журналист Аарон Бронштетер.

На счету Розенструйка 12 побед и 3 поражения. На сегодняшний день он находится на 8-й строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.

В активе Тыбуры 22 победы и 7 поражений. Он занимает 10-ю строчку в официальном рейтинге UFC среди тяжеловесов.

Жаирзиньо Розенструйк
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