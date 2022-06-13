Борца из видеоролика «Москва. Метро Люблино» депортировали из России

Боец MМА Саймумин Мадиев, ставший известным по видеоролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», депортировали в Таджикистан из-за проблем с документами, сообщает ТАСС.

«Саймумин депортирован. Он вылетел из Москвы в Куляб», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Мадиев стал известен в конце 2021 года благодаря ролику в TikTok, который на данный момент собрал более 65 миллионов просмотров. На видео с подписью «Москва, метро Люблино, работаем» он и другие борцы тренируются в спортзале под ремикс песни In da Club рэпера 50Cent.

Мадиев должен был 11 июня провести бой по правилам бокса на турнире организации Pravda Fighting. На счету 25-летнего спортсмена три профессиональных боя в ММА.