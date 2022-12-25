Кормье назвал бойца, от которого О'Мэлли нужно держаться подальше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что Мераб Двалишвили (15-4) — самый сложный соперник для Шона О'Мэлли (16-1) в дивизионе.

«Если бы я был Шоном О'Мэлли, я бы держался подальше только от одного парня — Мераба Двалишвили, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Прессинг и борьба Мераба создадут О'Мэлли большие проблемы. Я не говорю, что О'Мэлли не может победить, но из-за борьбы и давления Мераба ему предстоит сложный бой. Мераб — настоящий дикарь».

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Двалишвили победил Жозе Альдо (31-8) единогласным решением судей на UFC 278. Турнир состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.