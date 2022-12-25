Стерлинг перейдет в полулегкий дивизион после боя с Сехудо

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) подтвердил, что перейдет в полулегкий вес после поединка с Генри Сехудо (16-2), чтобы позволить Мерабу Двалишвили (15-4) побороться за титул.

«Я собираюсь подняться [в полулегкий дивизион] после победы над Генри», — написал Сехудо в Twitter, отвечая на вопрос фаната.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.