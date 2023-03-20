Корешков считает, что Махачев зря пытается организовать поединок с Эдвардсом

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил Ислама Махачева в потенциальном бою против Леона Эдвардса.

«Пока мы не увидим бой, то не узнаем, сможет ли Махачев конкурировать с Эдвардсом, но мое мнение — он зря туда лезет. Махачев лишается преимущества в габаритах и физической силе — в этом плане все становится 50 на 50. Тем более Эдвардс хорошо борется и он левша. Он сразу отобьет ногу Махачеву. Мне кажется, это не самый приятный бой для Ислама», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Ранее Махачев заявил, что хочет драться с Эдвардсом осенью на турнире UFC в Абу-Даби.

Эдвардс — чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 21 победа и три поражения. 18 марта он победил Камару Усмана решением судей и защитил пояс.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. У него 24 победы и одно поражение. Он провел первую защиту пояса 11 февраля, выиграв решением судей у Алекса Волкановски.