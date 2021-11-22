Конор Макгрегор утверждает, что проблем с возвращением после травмы ноги не будет

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в спорт после перелома ноги.

«У меня не будет никаких проблем с возвращением после травмы ноги. Не на что жаловаться. Я уже готовлюсь к бою в таких условиях. Вот фото из моего последнего лагеря. Накладка на левой ноге из-за перелома», — написал спортсмен в Twitter.

«Вы — с**и, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги примерно одного возраста и опыта, и по этой причине эта война будет вечной! Макгрегор навсегда», — добавил ирландец.

Макгрегор последний раз выходил в клетку в июле этого года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В конце первой пятиминутки Конор получил травму левой ноги.

На счету 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.