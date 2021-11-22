Колби Ковингтон: «Масвидаль снялся с боя против Леона из-за перелома ребер»

Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон раскрыл причину снятия Хорхе Масвидаля с поединка против Леона Эдвардса на UFC 269.

«Я поделюсь с вами инсайдом, почему он слетел с этого боя, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — В ATT у меня по-прежнему есть ребята, которые любят меня, поэтому я всегда получаю свежие новости изнутри.Так вот, дело в том, что этот хрупкий парень, Уличный Иуда, сломал ребра в позапрошлую субботу во время спарринга. Ушел из зала в слезах. Пошел к врачу, сделали снимок, и выяснилось, что у него перелом ребер. Он говорит, что я хрупкий, но кто хрупкий и ломкий, так это он, гребаное посмешище. У него хрупкие ребра, а вы помните, кто Король Ребер? Это я. Спросите у Тайрона».

7 ноября Ковингтон проиграл Усману единогласным решением на UFC 268. Масвидаль в апреле был нокаутирован Усманом на UFC 261.