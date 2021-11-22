Колби Ковингтон: «Вырву сердце Масвидаля и пожарю его на гриле»

Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон пригрозил жестокой расправой своему бывшему другу и партнеру по залу Хорхе Масвидалю.

«Все, что я хочу — это чтобы меня заперли в клетке с этим клоуном, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Этот бой не может состоятся по его вине, и он заплатит за это. Заплатит потерей сознания, потерей здоровья. Я заберу у него минимум пять лет жизни. Я обещаю вам. Вы увидите во мне зверя, которого никогда не видели раньше. Ни в одном противостоянии в моей карьере у меня не было столько ненависти и столько личного, как в этом. Я хочу раздавить его душу, хочу вырвать его сердце и изжарить на гриле. Я устрою барбекю из его сердца и позову туда военных, спасателей — тех людей, которые хранят безопасность нашей страны».

7 ноября Ковингтон проиграл Усману единогласным решением на UFC 268. Масвидаль в апреле был нокаутирован Усманом на UFC 261.