Конор Макгрегор: "Роналду – феноменальный спортсмен"

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор назвал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ​примером настоящего дисциплинированного спортсмена, который вдохновляет маленьких детей по всему миру заниматься футболом, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

– Криштиану – феноменальный спортсмен, личность и предприниматель. Он дисциплинирован во всем. Этот спортсмен предан своему делу, что вдохновляет многих маленьких детей играть в футбол.

Посмотрите, что он сделал в последних матчах в Лиге чемпионов. И это в возрасте 34 лет! Роналду оформил хет-трик, когда давление было на высочайшем уровне ("Ювентус" обыграл "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира – прим. "СЭ"). И он показал это против одной из лучших оборонительных команд в Европе. Это вдохновляет! Мы оба дисциплинированные спортсмены, которые на вершине, – приводит слова Макгрегора пресс-служба ФИФА.

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