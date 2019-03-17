Огненная речь Макгрегора в раздевалке "Бостона". Видео

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор побывал на матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" - "Коламбус" (2:1) и поддержал хозяев. Также он посетил раздевалку команды и произнес речь перед игроками.

- "Бостон Брюинз"! Когда, я говорю "Бостон", вы говорите "сильный", - начал свою речь ирландец. Видео опубликовано в его Инстаграме. - Помните, что мы не сможем ничего без поддержки, единства. Мы должны поддерживать друг друга, помогать друг другу. Посмотри налево и направо.

Те люди, которые вместе с тобой - твои братья. Ребята, я желаю вам всего наилучшего. Вперед, "Бостон Брюинз". Кто здесь капитан? Забери шайбу, когда я сделаю вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Пленных не брать! Вперед, "Бостон Брюинз", вперед, сильный "Бостон"!

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