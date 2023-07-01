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Сегодня, 10:43

Резников заявил, что в ММА нет смысла принимать допинг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Артем Резников заявил, что запрещенные препараты не помогают в смешанных единоборствах.

«Бойцам нет никакого смысла принимать стероиды. Они нужны качкам. Бойцам не очень хорошо, потому что идет закисление, забьешься. Есть препараты для мочегонки. Они также ухудшат состояние. Будет сложно драться. После мочегонки могут возникнуть судороги в ногах и куча других проблем», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-v-mma-net-smysla-prinimat-doping-262749/
ММА
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