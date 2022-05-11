Макгрегор обвинил Джастина Гэтжи в симуляции: «Этот деревенщина притворился спящим после того, как постучал»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал слова Джастина Гэтжи (23-4), который ранее говорил, что он никогда не постучит, а также назвал Оливейру «слабаком, который всегда сдается».

«Настоящий клоун! Этот деревенщина притворился спящим после того, как постучал. Вот болван», — написал ирландец в соцсетях, добавив фотографию сдачи Гэтжи в бою с Оливейрой на UFC 274.

Оливейра победил Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.