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Конор Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии из-за пандемии коронавируса

19:24
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор призвал власти страны закрыть границы из-за пандемии коронавируса.

— Ни разу наши аэропорты, откуда пришел вирус, не были опрошены, — написал Макгрегор в Twitter. — У нас должны быть ответы. Мы должны увидеть решения, еще не слишком поздно! Закрыть наши порты немедленно!

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 632 842 человек, 97 590 умерло, вылечились 366 587 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (475 237), Испании (157 022) и Италии (143 626). По данным Роспотребнадзора, в России — 11 917 случаев заражения, 94 человека умерли, выздоровело — 795.

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