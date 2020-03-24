Конор Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии из-за коронавируса

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор обратился к своей стране. Он призвал бороться с коронавирусом и полностью закрыть границы.

— Привет всем, привет, Ирландия! Я хотел бы обратиться к своей нации, к ирландцам, к президенту Хиггинсу и вице-адмиралу Меллету. Я всех вас уважаю, и хочу высказать некоторые свои мысли. Пока мы дискутируем, стоит ли закрыть страну, я хочу сказать, что мы должны пойти на это. Бесполезно тратить время на это обсуждение. Я всегда могу понять, что бой будет тяжелым. На этот раз все именно так. Великий народ Ирландии! Мы все должны участвовать в этом бою. Все мы стоим в красном углу и ждем гонга. Нам нужно собраться вместе и самим ударить в гонг. И не только нам, но и людям во всем мире. Мы должны полностью закрыть страну, и это нужно сделать сейчас.

Нужно закрыть аэропорты и бизнес, который не является жизненно необходимым. Нужно отказаться от поездок, которые не имеют жизненной важности. Мы должны сделать то же самое, что и другие страны. Но это нужно сделать быстрее. У нас в этом есть преимущество, потому что мы видим, как надвигается этот вирус. У нас есть рецепт, как действовать, и есть время. Но если не будем действовать на пользу себе, то результаты будут теми же. Полное закрытие страны поможет уменьшить количество заболевших. Да, это жесткие методы, но в Китае или Гонконге они сработали. Вместе мы выстоим! Благослови нас бог.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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