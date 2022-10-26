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Сегодня, 11:39

Джо Роган в восторге от Махачева: «Он реальная угроза»

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, что думает о бое Махачева и Оливейры
Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о бое Ислама Махачева (23-1) и Чарльза Оливейры (33-9) на UFC 280.

«Возможно, у Ислама Махачева самый потрясающий болевой, — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience. — Он сжал его так сильно, что Чарльз быстро постучал. Бах! Все кончено. Он [Махачев] засабмитил парня, у которого больше всего сабмишнов в истории спорта [ММА]. Удивительно другое — как методично и доминантно он это провернул. Оливейра постучал. В первом раунде он [Оливейра] выбрался из довольно плохих позиций, поднялся на ноги, нанес несколько хороших ударов. Но Махачев... он реальная угроза».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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