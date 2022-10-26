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Сегодня, 11:55

Джо Роган прокомментировал решение судей в бою Яна и О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган уверен, что для ММА нужно разработать новую систему подсчета очков.

«Это был очень близкий бой, — отметил Роган на подкасте The Joe Rogan Experience. — Шон определенно нанес Петру урон, поймал его коленом. Вопрос в другом: как оценивать тейкдаун? Как оценивать контроль? Какова ценность тейкдаунов без нанесения урона? Я не отрицаю, что Петр Ян забрал этот бой, потому что я думал, что он выиграл. Что мы имеем: тейкдауны без нанесения урона против стойки с нанесением урона. Но у Яна тоже были хорошие моменты в стойке, он потряс Шона ударом с левой.

В ММА есть несколько проблем, и одна из них — система подсчета очков. Бойцы могут показать близкий раунд, и один из них выиграет со счетом 10-9, а в другой раз боец может уверенно забрать раунд, и так же выиграть со счетом 10-9. Это бессмыслица. Эта система разработана для бокса, и она хорошо туда вписывается. Но для ММА нужна гораздо более комплексная система подсчета.

Если один боец удерживает другого без нанесения урона в партере в течение трех минут, а затем другой наносит первому бойцу урон в стойке в течение 30 секунд, что оценивается выше? Как оценивать удар ногой? Как оценивать попытку проведения болевого? Я уверен, что для ММА нужна другая система подсчета очков. Мы просто тупо переняли ее из бокса".

Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
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