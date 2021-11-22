«Федор брешит». А. Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он шлет ему негативные сообщения

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на недавние слова своего родного брата Федора о том, что он шлет ему негативные сообщения. Об этом Федор Емельяненко заявил в октябре в интервью «СЭ».

«Я очень надеюсь, что совесть у него когда-нибудь проснется и он скажет спасибо, — сказал тогда Федор. — Не всякую дрянь будет писать после очередных моих интервью на мой личный телефон, а извинится перед людьми, которым он обязан, которые ему помогали и которых он теперь оскорбляет».

Во время интервью Sport24 Александр Емельяненко ответил, что давно удалил номер брата.

«У меня даже номера его нет. Брешит Федор, — сказал А. Емельяненко. — Я его удалил еще давно, когда однажды ему позвонил, а там началась истерика. Я сказал: «Ладно, давай, пока». Ну а потом удалил, чтоб потом обстоятельства не провоцировали набрать. Если ему надо, может у мамы мой номер спросить, пусть сам набирает».

На турнире AMC Fight Nights 106, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре, Александр Емельяненко встретится с бразильцем Марсио Сантосом.

Ожидается, что Федор Емельяненко проведет свой прощальный бой на следующем турнире Bellator в России, который состоится летом 2022 года в Москве.